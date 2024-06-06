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Криминал

В Пензе 83-летний мужчина обокрал доверчивую покупательницу

Печать

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64-летняя пензячка решила не ходить по магазину с пакетом, оставила его на полу и лишилась 7 000 рублей. Деньги стали добычей 83-летнего пенсионера.

В Пензе 83-летний мужчина обокрал доверчивую покупательницу

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что пакет лежал недалеко от прилавка, она пошла посмотреть товар, а вернувшись, не нашла свой кошелек.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемого», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

В Пензе 83-летний мужчина обокрал доверчивую покупательницу

Как пояснил полицейским мужчина, он заметил кошелек в оставленном пакете, убедился, что никто не смотрит, и вытащил его.

Часть денег вор успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под обязательством о явке.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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