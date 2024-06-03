Молодой кузнечанин украл пособия у трех детей

03.06.2024 | 20:04

26-летний кузнечанин получил условный срок за кражу более 200 000 рублей у бывшей жены. В августе 2023 года он похитил у женщины банковские карты и начал активно пользоваться ими.

Так, злоумышленник расплачивался этими крадеными платежными инструментами с августа по ноябрь в разных магазинах Кузнецка, Кузнецкого района, Нижнего Новгорода, на АЗС, а также переводил деньги на карту своего брата. Средства он затем обналичивал в банкоматах.

Общая сумма ущерба, причиненного женщине, составила 204 097 рублей.

Списание денег кузнечанка не сразу заметила, так как не подключала услугу уведомлений от банка. На суде она рассказала, что в руки экс-супруга попало две карты, на которые приходили детские пособия, и одна кредитная.

«Данным преступлением ей причинен значительный материальный ущерб, так как иного дохода она не имеет, а на иждивении у нее находятся трое малолетних детей. Из похищенных денег ни ей, ни детям мужчина ничего не покупал, не содержал их, она жила за счет ранее отложенных ею наличных денежных средств», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Кузнечанин частично возместил причиненный бывшей жене ущерб. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.