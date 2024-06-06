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Криминал

В Пензе задержали подозреваемого в нападении на 18-летнюю девушку

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В Пензе задержали гражданина Республики Таджикистан, 1992 года рождения, которого подозревают в нападении на 18-летнюю девушку.

Об инциденте стало известно в среду, 5 июня. В Сети распространился ролик, снятый самой пострадавшей. Девушка запечатлела, как по темной улице за ней по пятам идет мужчина. Она просит оставить ее в покое, но незнакомец не отстает и требует прекратить съемку. Затем пензячка пытается убежать, а преследователь нападает на нее.

Подозреваемого задержали на территории строящегося объекта в Октябрьском районе, он трудится там разнорабочим, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также следователи выясняют, законно ли пребывание мужчины на территории Российской Федерации.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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