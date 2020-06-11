В Пензе приятелей-собутыльников подозревают в ограблении магазина

11.06.2020 | 14:20

28-летний жителя села Засечного Пензенского района и 29-летний житель областного центра задержаны по подозрению в грабеже.

Преступление произошло днем 2 июня. Мужчины заглянули в магазин на Одесской улице в Пензе, взяли две бутылки водки и ушли с товаром, не расплатившись.

Представитель торговой организации обратилась в полицию с заявлением о краже.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили приметы похитителей спиртного и передали ориентировку на их розыск и задержание.

«Приятелей нашли в тот же день по горячим следам во время патрулирования. Как выяснилось, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчины признались в своем проступке», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области со ссылкой на коллег из УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Любителям бесплатного алкоголя грозит лишение свободы на срок до 7 лет.