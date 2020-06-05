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Криминал

Прекращено дело о смертельном ДТП со сгоревшей машиной под Вадинском

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В Вадинске суд прекратил уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Земетчинского района, по чьей вине погиб человек.

9 декабря 2019 года женщина с односельчанкой ехали на Peugeot по трассе Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино. Около 9:30 она потеряла управление, машина вылетела на встречную полосу. После этого автомобиль врезался в автобус и угодил в кювет, где загорелся.

32-летнюю пассажирку из машины вытащить не удалось, она погибла. Сидевшую за рулем госпитализировали с травмами.

Женщину осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Сельчанка возместила моральный и материальный вред родственнице погибшей (тете). Та, в свою очередь, попросила суд освободить женщину от наказания.

«Учитывая, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, за преступление средней тяжести, вину признала, характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, представитель потерпевшего не имеет претензий по возмещению вреда, так как вред заглажен в полном объеме. Вынесено постановление о прекращении уголовного дела», - пояснили в пресс-службе Вадинского районного суда.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области, УГИБДД УМВД РФ по области
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