Житель Лебедевки решил, что чужая лодка пригодится ему на рыбалке

04.06.2020 | 11:35

В Пензенском районе 33-летний житель Кондоля едва не лишился плавсредства стоимостью около 12 тысяч рублей.

Молодой человек приехал на рыбалку, а вскоре обратил внимание, что у его машины проколото колесо. Запаски у него не оказалось. Опасаясь, что колесо спустит совсем и он потом не сможет уехать, рыболов решил добраться до села и отремонтировать покрышку.

Лодку с веслами, сиденьем и насосом он оставил на речном берегу. Когда же через час хозяин имущества вернулся, оно отсутствовало.

Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска за три часа установили подозреваемого. Им оказался 54-летний житель села Лебедевка. Он рассказал, что гостил у знакомых и, проезжая мимо реки, увидел лодку. Рядом никого не было, и сельчанин решил забрать ее себе, чтобы использовать на рыбалке.

«Похищенное имущество изъято. По факту кражи проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сотрудники полиции раскрыли кражу еще одного транспортного средства. В Никольском районе 54-летний житель села Кармалы, проходя по улице, увидел у соседского дома велосипед. Он сел на него, поехал в Никольск, продал на базаре за 300 рублей и купил спиртное.