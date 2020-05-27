Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Житель Никольского района уехал на велосипеде соседки и пропил его

Печать

31-летняя жительница села Карамалы Никольского района оставила возле дома велосипед. Когда же утром она вышла на улицу, его на месте не оказалось.

Женщина обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска оперативно установили похитителя двухколесного транспорта. Им оказался 54-летний односельчанин владелицы имущества, ранее неоднократно судимый.

Мужчина признался, что утром проходил мимо соседского дома и увидел велосипед. Он сел на него и поехал в Никольск, чтобы продать на базаре.

Вскоре нашелся и покупатель, которому сельчанин сбыл велосипед за 300 рублей, а на вырученные деньги приобрел алкоголь.

«Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Интересно,а на загнивающем западе такие новости бывают?

Гость||

Да мы теперь тоже загниваем, капитализм как никак.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оставила возле дома велосипед
Скоммуниздили???

Гость||

Суровые будни.

Гость||

Это триллер прям какой то!!! )))))

Гость||

Заголовок-огонь! Ждем продолжение истории "Велосипед соседки-2"!

Гость||

Географ глобус пропил, сосед-велосипед- логично же!

Гость||

Надо было украсть с десяток вагонов с велосипедами, и ничего бы не было. А за один влепят по полной. Россия...

Гость||

Гость писал(a):

Скоммуниздили???
Тихо стырил, и ушёл- называется нашёл.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте