Житель Никольского района уехал на велосипеде соседки и пропил его

31-летняя жительница села Карамалы Никольского района оставила возле дома велосипед. Когда же утром она вышла на улицу, его на месте не оказалось.
Женщина обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска оперативно установили похитителя двухколесного транспорта. Им оказался 54-летний односельчанин владелицы имущества, ранее неоднократно судимый.
Мужчина признался, что утром проходил мимо соседского дома и увидел велосипед. Он сел на него и поехал в Никольск, чтобы продать на базаре.
Вскоре нашелся и покупатель, которому сельчанин сбыл велосипед за 300 рублей, а на вырученные деньги приобрел алкоголь.
«Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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