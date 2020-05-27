Житель Никольского района уехал на велосипеде соседки и пропил его

27.05.2020 | 09:42

31-летняя жительница села Карамалы Никольского района оставила возле дома велосипед. Когда же утром она вышла на улицу, его на месте не оказалось.

Женщина обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска оперативно установили похитителя двухколесного транспорта. Им оказался 54-летний односельчанин владелицы имущества, ранее неоднократно судимый.

Мужчина признался, что утром проходил мимо соседского дома и увидел велосипед. Он сел на него и поехал в Никольск, чтобы продать на базаре.

Вскоре нашелся и покупатель, которому сельчанин сбыл велосипед за 300 рублей, а на вырученные деньги приобрел алкоголь.

«Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.