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Криминал

Двойное убийство: лунинец признался, что забил палкой мать и бабушку

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Утром 4 июня 24-летний житель Лунина пришел в полицию и признался в двойном убийстве. По его словам, все случилось из-за ссоры с матерью и бабушкой.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Вызванные по указанному адресу медики констатировали смерть женщин», - сообщили в Управлении МВД России по Пензенской области.

Также туда отправились следователи и криминалисты.

Установлено, что в ночь с 3 на 4 июня на улице Ломоносова во время ссоры с 44-летней матерью и 70-летней бабушкой выпивший мужчина начал бить родственниц деревянной палкой, отчего женщины скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время с его участием проводятся следственные действия, после чего будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото - penza.sledcom.ru
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Гость||

А он дедушку не бил,

А он дедушку любил!

Гость||

За такое реальный срок могут дать.

Гость||

Охренеть! Других слов не подобрать.

Имя: Гость
Комментарий:

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