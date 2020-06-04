Двойное убийство: лунинец признался, что забил палкой мать и бабушку

04.06.2020 | 14:27

Утром 4 июня 24-летний житель Лунина пришел в полицию и признался в двойном убийстве. По его словам, все случилось из-за ссоры с матерью и бабушкой.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Вызванные по указанному адресу медики констатировали смерть женщин», - сообщили в Управлении МВД России по Пензенской области.

Также туда отправились следователи и криминалисты.

Установлено, что в ночь с 3 на 4 июня на улице Ломоносова во время ссоры с 44-летней матерью и 70-летней бабушкой выпивший мужчина начал бить родственниц деревянной палкой, отчего женщины скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время с его участием проводятся следственные действия, после чего будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.