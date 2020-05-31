В Заречном вынесли приговор 14 инсценировщикам ДТП

31.05.2020 | 15:37

На скамье подсудимых Зареченского городского суда Пензенской области оказалась преступная группа из 14 человек, занимавшаяся инсценировкой дорожно-транспортных происшествий.

Служители Фемиды более года рассматривали это уголовное дело, исследовав около 200 его томов, вещественные доказательства, допросив множество свидетелей.

Автоподставщики действовали на территории Пензенской области и ближайших регионов с 2012 года. Механизм был четко отработан, а каждый участник преступления играл свою роль.

Мошенники инсценировали ДТП, умышленно наезжая на препятствие, сталкиваясь с другими автомобилями или же повреждая детали, обшивку салона под видом хулиганства. В их преступных схемах были задействованы другие лица, которые знали о незаконных планах.

Чтобы инсценировать страховые случаи, злоумышленники искали дорогие автомобили, которые для конспирации регистрировали на граждан, ничего не знавших о готовившемся ДТП. На машину оформляли полис ОСАГО или каско, а для придания достоверности на место аварии вызывали сотрудников ДПС, которые фиксировали случившееся.

После этого преступники увозили автомобиль на фальсифицированный осмотр. Желая выручить большую сумму страхового возмещения, перед фотофиксацией инсценировщики наносили на машину дополнительные повреждения и организовывали фиктивный расчет стоимости восстановительного ремонта.

Затем документация с составленной претензией направлялась в страховую компанию, а позже – с исковым требованием в судебные органы.

«При возникновении у представителей страховых компаний в судебных заседаниях сомнений относительно факта наступления страхового случая, высказывании доводов о возможной инсценировке ДТП или иного страхового случая участниками группы заявлялось ходатайство о проведении автотехнической экспертизы в одном из структурных звеньев созданной ими организованной группы, что позволяло членам преступной группы, а также обратившимся к ним за оказанием незаконной помощи в получении страхового возмещения лицам выдавать факты умышленно причиненных транспортным средствам повреждений за факты законных страховых случаев с последующим получением по ним незаконных страховых выплат», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

С 2012 по 2017 год злоумышленники причинили страховым компаниям ущерб, превышающий 45 миллионов рублей. На имущество подсудимых был наложен арест.

Пока длилось разбирательство, четверо обвиняемых частично возместили ущерб, выплатив около 1,5 миллиона рублей, и заключили соглашения со страховщиками об утверждении графика платежей по погашению долга.

На суде организатор преступной группы частично признал свою вину. Его подельники, кроме одного, полностью ее признали.

«6 подсудимым были назначены реальные сроки: 5 лет 6 месяцев, 4 года и 6 месяцев, 3 года и 6 месяцев, 3 года, 3 года и 1 месяц, 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 3 подсудимых были освобождены от отбывания назначенного наказания в связи с его отбытием, так как время их содержания под стражей и под домашним арестом поглотило назначенное наказание. Остальным подсудимым назначены условные сроки», - добавили в пресс-службе.