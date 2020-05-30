В Пензе доцент за деньги приняла у студентов зачет без проверки знаний

Студенты медицинского института ПГУ собрали в складчину деньги на взятку преподавателю, чтобы без затруднений пройти семестровые испытания.
Предварительное расследование установило, что в сентябре 2018 года к доценту кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» обратилась одна из учащихся с просьбой помочь ей и одногруппникам сдать зачет без проверки знаний и даже без присутствия на нем.
Преподаватель дала согласие. Девушка собрала со студентов своей группы деньги на банковскую карту, а затем встретилась с доцентом недалеко от остановки «Центральный рынок» на улице Суворова и отдала ей 25 тысяч рублей.
«После получения денег 24 ноября 2018 года преподаватель внесла сведения о положительной сдаче зачета в зачетные книжки студентов и ведомость, заверив эти сведения своей подписью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы.
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