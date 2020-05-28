В Пензенской области пенсионерам навязывали ненужное оборудование

28.05.2020 | 18:46

Почти миллион полученных обманным путем рублей и десятки пострадавших людей преклонного возраста - в Пензенской области задержаны подозреваемые в хищении денежных средств местных жителей под видом продажи газового оборудования.

«Участники организованной группы обходили квартиры в домах старой постройки и обветшалые частные дома. По таким внешним признакам, как наличие старых дверей, окон и занавесок, злоумышленники определяли, что в помещении проживают престарелые люди, которые в силу преклонного возраста отличаются доверчивостью и внушаемостью. Они представлялись работниками специализированной организации, осуществляющей ремонт и обслуживание газового оборудования», - сообщила следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД РФ по Пензенской области Инна Куликова.

«Нас запускали в квартиру, там осуществляли проверку газа, могли вытяжку еще проверить листом бумаги (тянет - не тянет). И потом у нас шла презентация товара. Если не согласны, то мы говорили, что это нужно обязательно по 410-му постановлению и 69-му федеральному закону о пожарной безопасности», - рассказал мужчина.

«Преодолев таким образом сопротивление граждан и введя их в заблуждение, злоумышленники продавали не нужный им товар, создавая видимость законности совершаемых сделок путем составления товарных чеков и договоров купли-продажи», - пояснила Инна Куликова.

Уже известно, что таким образом они обманули 55 пенсионеров. Задержаны 11 подозреваемых. Ими оказались двое жителей Пензы, а также приезжие из Вологодской и Ивановской областей и Мордовии. Пятеро из них ранее привлекались к уголовной ответственности.