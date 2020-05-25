Бывшего министра здравоохранения области взяли под стражу в зале суда

25.05.2020 | 15:07

После объявления приговора экс-министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков был взят под стражу в зале суда. Об этом сообщил администратор суда, уточнивший, что время пребывания под домашним арестом вошло в срок наказания.

25 мая бывшего чиновника признали виновным в совершении преступления. Он обвинялся в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. По данным следствия, это произошло 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Рассмотрение уголовного дела экс-министра началось в Сосновоборском районном суде 26 февраля. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

До оглашения приговора подсудимый оставался под домашним арестом.

В итоге Владимиру Стрючкову назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Суд постановил учесть время пребывания под домашним арестом, а также взыскать с него компенсацию в размере полумиллиона рублей в пользу потерпевшей.