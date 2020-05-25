Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Бывшего министра здравоохранения области взяли под стражу в зале суда

Печать

После объявления приговора экс-министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков был взят под стражу в зале суда. Об этом сообщил администратор суда, уточнивший, что время пребывания под домашним арестом вошло в срок наказания.

25 мая бывшего чиновника признали виновным в совершении преступления. Он обвинялся в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. По данным следствия, это произошло 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Рассмотрение уголовного дела экс-министра началось в Сосновоборском районном суде 26 февраля. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

До оглашения приговора подсудимый оставался под домашним арестом.

В итоге Владимиру Стрючкову назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Суд постановил учесть время пребывания под домашним арестом, а также взыскать с него компенсацию в размере полумиллиона рублей в пользу потерпевшей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Можно было бы и 4 года под домашкой сидеть. А потом еще и компенсацию требовать.

Гость||

Пожизненно его изолировать от общества!

Гость||

Выйдет и опять насильничать будет.Это неизлечимо.Кастрировать еще надо.

Гость||

Вот теперь пойду голосовать за конституцию и торжество закона.Ухнула дубина Путина по башке насильнику стрючку.

Гость||

А жена его ещё больше полюбила?

Гость||

ФАРС!!!!!!!!!!Вместо реального срока ,фарс .А вы поняли что сделал Белозерцев уволив его задним числом!!!???Там была бы ещё " Статья 63.УК РФ Обстоятельства, отягчающие наказание. 1. Отягчающими обстоятельствами признаются :м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора; " Он её начальник по факту ,именно поэтому его и уволили задним числом ,и что бы снизить наказание!!!Вот оно "правосудие" во всей красе!!!

Гость||

Понятно, что ни хрена не понятно, кароче выпустят его, в сизо посиди пока адвокаты обжалуют приговор, а там и сказки конец

Гость||

извращенцу всего 2 года? он опорочил звание врача к тому же

Гость||

РЕН ТВ МНЯМ-МНЯМ Владимир чёт маловато дали.

Гость||

Пол ляма заплатит за моральный ущерб,это сколько он мог бы снять девочек лёгкого поведения в сауне, или на петушке ?-без всякого насилия.

Гость||

Посадите ево в камеру к насильникам

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.05.2020 15:56|

Посадите ево в камеру к насильникам

Там ему дупло прочистят.

Гость||

Дело пахнет вазелином

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте