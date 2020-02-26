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Криминал | Рассмотрение дела Владимира Стрючкова может затянуться

26.02.2020|17:56
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В среду, 26 февраля, рассмотрение в Сосновоборском районном суде уголовного дела бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова продолжалось до 17:00.

Следующее заседание состоится во вторник, 3 марта. На нем заслушают показания свидетелей, рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда.

Экс-министр обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении в отношении нее иных действий сексуального характера. Как установило следствие, инцидент случился 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Чиновника задержали 23 мая, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Во время следствия Владимир Стрючков свою вину не признавал.

«Так как подсудимый находится под домашним арестом, сотрудники уголовно-исполнительной системы будут увозить и привозить его на заседания. Оставаться в Сосновоборске он не будет», - добавили в пресс-службе.

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Гость|26.02.2020 18:14|

Что вы из пензяков дураков делаете,тяните до амнистии 75 лет победы!

Гость|26.02.2020 18:18|

penzainform.ru писал(a):

На нем заслушают показания свидетелей,
Ух ты там еще и свидетели есть.

Гость|26.02.2020 18:19|

Едалов?

Гость|26.02.2020 18:19|

Гость писал(a):

дураков делаете,тяните до амнистии 75 лет победы!
запоминай не уч износ под амнистию не попадает и не попадал.

Гость|26.02.2020 18:21|

penzainform.ru писал(a):

заслушают показания свидетелей
там свидетели были а что же они если износ был не остановили озорника или это такие свидетели кто что слышал?

Гость|26.02.2020 18:25|

может затянуться - ни кто и не сомневается преступление века расследовали только 9 месяцев теперь рассмотрят через год другой.

Гость|26.02.2020 18:32|

penzainform.ru писал(a):

изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении в отношении нее иных действий сексуального характера.
под аплодисменты penzainform.ru писал(a):
свидетелей

Гость|26.02.2020 18:33|

Неуч пишется вместе

Гость|26.02.2020 18:45|

И КТО ПОЙДЁТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ 22 АПРЕЛЯ,ЕСЛИ ЕГО НЕ ПОСАДЯТ???

Имя: Гость
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