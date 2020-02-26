26.02.2020 | 17:56

В среду, 26 февраля, рассмотрение в Сосновоборском районном суде уголовного дела бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова продолжалось до 17:00.

Следующее заседание состоится во вторник, 3 марта. На нем заслушают показания свидетелей, рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда.

Экс-министр обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении в отношении нее иных действий сексуального характера. Как установило следствие, инцидент случился 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Чиновника задержали 23 мая, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Во время следствия Владимир Стрючков свою вину не признавал.

«Так как подсудимый находится под домашним арестом, сотрудники уголовно-исполнительной системы будут увозить и привозить его на заседания. Оставаться в Сосновоборске он не будет», - добавили в пресс-службе.

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