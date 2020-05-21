В Пензе наказали виновника гибели дорожного рабочего

21.05.2020 | 17:13

В Пензенской области вступил в силу приговор 54-летнему пензенцу. Мужчина управлял большегрузом и сбил дорожного рабочего на 363-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Мокшанском районе.

Трагедия произошла днем 8 февраля 2019 года на мосту через ручей Рысевка. Обвиняемый вел со стороны Саратова МАЗ, в котором перевозил многотонный груз.

«На мосту проводились дорожные работы и действовало ограничение максимальной скорости до 40 км/ч», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина проигнорировал знак и развил скорость до 60 км/ч. Он наехал на автомобиль дорожной службы. От удара машина ремонтников прокатилась по дороге и сбила 24-летнего рабочего, латавшего яму. Молодой мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

На суде пензенец признал свою вину. Он рассказал, что его водительский стаж превышает 35 лет. В день ДТП он прошел предрейсовый медосмотр, получил допуск и задание на перевозку и направился в пункт назначения.

Подъезжая к мосту, он на короткое время потерял сознание, видимо, из-за приема лекарственного препарата, а когда очнулся, увидел, что двигается по своей полосе и впереди находится автомобиль дорожников.

«Во избежание столкновения он применил торможение и пытался выехать на полосу встречного движения, но, увидев там встречный автомобиль, делать этого не стал, в результате произошло столкновение», - добавили в пресс-службе областного суда Пензенской области.

Показания обвиняемого опровергли исследованные по делу доказательства, в том числе и заключение судебно-медицинской экспертизы.

Служители Фемиды при вынесении решения учли, что мужчина имеет положительные характеристики, а также состояние его здоровья и то, что он частично возместил жене погибшего ущерб, причиненный содеянным, и приговорили его к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Пензенец не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции. Однако ее оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.