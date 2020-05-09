Криминал

Житель Сурска не довез украденное до пункта приема металлолома

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В городе Сурске Городищенского района произошла кража: с территории организации, расположенной на улице Нагорной, исчезли 19 двухметровых труб, 22 листа железа, алюминиевый ящик и 7 других изделий из металла. Об этом в полицию сообщил представитель предприятия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Сурска.

Ночью он погрузил металлические изделия в «Газель», чтобы сдать их в металлолом, но до пункта приема не добрался: его остановили сотрудники спецроты регионального управления ГИБДД. Автомобиль показался стражам порядка подозрительным, и они отправили его на районную штрафстоянку.

«Мужчина признался в содеянном, с него взята подписка о невыезде. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится оценка похищенного имущества», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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