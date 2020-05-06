Криминал

Молодая пензячка оставила в такси свою зарплату

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36-летнего пензенца-таксиста осудили за кражу денег 22-летней пассажирки.

Вечером 11 января девушка вызвала машину для себя и подруги. В тот день она получила зарплату - 21 300 рублей.

Во время поездки пензячка доставала кошелек, но, когда прибыла в пункт назначения, найти его не смогла.

«После высадки и безуспешных дополнительных поисков потерпевшая неоднократно звонила водителю такси, однако он отвечал, что кошелек им не обнаружен», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого девушка написала заявление в полицию.

Таксист признался, что по окончании смены нашел кошелек пассажирки в салоне, забрал из него деньги, а все остальное выбросил. Впоследствии он возместил ущерб.

Учитывая, что ранее мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков, ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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Гость||

зачем признался? не видел,и все

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В тот день она получила зарплату - 21 300 рублей.
ничего себе у неё зарплата

Гость||

С такой памятью такую зарплату получает... Ничего себе!

Гость||

А я один раз в такси чуть не забеременела.

Гость||

Гость писал(a):

зачем признался? не видел,и все
А ты уверен,что он его вообще видел?Тебе ясным языком объяснили,две моськи прыгнули в тачку никакущими и по приезду домой,когда таксист законно попросил денег за проезд,начали бузеть,что он у них подрезал лопату.Он,так как сидит на наркоте,чтобы не было проблем их отпустил без оплаты.Но оказалось,что они реально прое... деньги.Что делать?Пошли по простому пути,заява на таксиста.Дальше всё сделали "служители закона".Верь не тому что суют,а реальной картинке.

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