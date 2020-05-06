Молодая пензячка оставила в такси свою зарплату

06.05.2020 | 16:34

36-летнего пензенца-таксиста осудили за кражу денег 22-летней пассажирки.

Вечером 11 января девушка вызвала машину для себя и подруги. В тот день она получила зарплату - 21 300 рублей.

Во время поездки пензячка доставала кошелек, но, когда прибыла в пункт назначения, найти его не смогла.

«После высадки и безуспешных дополнительных поисков потерпевшая неоднократно звонила водителю такси, однако он отвечал, что кошелек им не обнаружен», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого девушка написала заявление в полицию.

Таксист признался, что по окончании смены нашел кошелек пассажирки в салоне, забрал из него деньги, а все остальное выбросил. Впоследствии он возместил ущерб.

Учитывая, что ранее мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков, ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.