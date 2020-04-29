В Арбекове нетрезвого водителя задержали за рулем чужой машины

Мужчина оставил свой автомобиль вечером у дома, а утром забирал его уже со штрафстоянки. Пока владелец машины спал, неизвестный угнал ее и попал в поле зрения госавтоинспекторов. Об этом потерпевший узнал, обратившись в полицию.
«Его машина под управлением 29-летнего мужчины была задержана сотрудниками дорожно-патрульной службы в микрорайоне Арбеково в городе Пензе. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.
Со спецстоянки транспортное средство вернули законному владельцу.
«Проникли в салон: либо замок был сломан, либо как-то стекло отжали. Когда на месте машину открыли, там были оторваны пластмассовые детали, вырваны и скручены провода замка зажигания», - пояснил потерпевший.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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