Криминал

В Арбекове нетрезвого водителя задержали за рулем чужой машины

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Мужчина оставил свой автомобиль вечером у дома, а утром забирал его уже со штрафстоянки. Пока владелец машины спал, неизвестный угнал ее и попал в поле зрения госавтоинспекторов. Об этом потерпевший узнал, обратившись в полицию.

«Его машина под управлением 29-летнего мужчины была задержана сотрудниками дорожно-патрульной службы в микрорайоне Арбеково в городе Пензе. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Со спецстоянки транспортное средство вернули законному владельцу.

«Проникли в салон: либо замок был сломан, либо как-то стекло отжали. Когда на месте машину открыли, там были оторваны пластмассовые детали, вырваны и скручены провода замка зажигания», - пояснил потерпевший.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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