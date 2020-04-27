Пензячка доверилась мошеннику и лишилась почти двух миллионов рублей

27.04.2020 | 19:00

«Мне стыдно говорить, что я поддалась этому. Большие деньги, очень большие», - призналась потерпевшая.

Почти два миллиона рублей потеряла пензячка после того, как поговорила по телефону с неким мужчиной.

«Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что в личном кабинете собеседницы происходят подозрительные операции и для предотвращения списания денежных средств ей необходимо срочно идти в банк и снять все денежные средства», - сообщил врио начальника ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Сергей Аникушкин.

Женщина так и сделала, а затем человек на другом конце провода рекомендовал вернуть деньги в банк, но уже на другой счет.

«Я с ним так долго спорила, когда у меня деньги лежали в сумке. Я говорю: «Это мои деньги, почему я их должна опять куда-то нести?», а он объясняет: «Эти деньги вам банк выдал из резерва», - отметила женщина.

В итоге неизвестный убедил перевести 1 миллион 900 тысяч рублей по названным им реквизитам. Снять их снова потерпевшая уже не смогла и обратилась в полицию. Там пытаются найти злоумышленника, но сделать это, как показывает практика, крайне сложно.