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Криминал

Пензячка доверилась мошеннику и лишилась почти двух миллионов рублей

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«Мне стыдно говорить, что я поддалась этому. Большие деньги, очень большие», - призналась потерпевшая.

Почти два миллиона рублей потеряла пензячка после того, как поговорила по телефону с неким мужчиной.

«Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что в личном кабинете собеседницы происходят подозрительные операции и для предотвращения списания денежных средств ей необходимо срочно идти в банк и снять все денежные средства», - сообщил врио начальника ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Сергей Аникушкин.

Женщина так и сделала, а затем человек на другом конце провода рекомендовал вернуть деньги в банк, но уже на другой счет.

«Я с ним так долго спорила, когда у меня деньги лежали в сумке. Я говорю: «Это мои деньги, почему я их должна опять куда-то нести?», а он объясняет: «Эти деньги вам банк выдал из резерва», - отметила женщина.

В итоге неизвестный убедил перевести 1 миллион 900 тысяч рублей по названным им реквизитам. Снять их снова потерпевшая уже не смогла и обратилась в полицию. Там пытаются найти злоумышленника, но сделать это, как показывает практика, крайне сложно.

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Гость||

Дура!!!

Гость||

Так ей и надо.

Гость||

Меня терзают смутные сомнения, а откуда неизвестный знал, что у неё баблишко на счёте?

Гость||

Гость|27.04.2020 19:15|

Меня терзают смутные сомнения, а откуда неизвестный знал, что у неё баблишко на счёте?

А они (мошенники) всем подряд звонят, номер любой набирают в надежде, что авось найдётся дурачок. Ну или, как в этом случае, дурочка. В банкомате такую сумму сумму не снимешь, значит в банке снимала. Она не могла там спросить? Ну, короче, мне не жалко. Вооще ума нет...

Гость||

В каком банкомате можно сразу снять такую сумму?

А если она снимала в самом банке через кассу, почему там не поинтересовалась своим личным кабинетом?

Имя: Гость
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