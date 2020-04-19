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Криминал

Юного пензенца обвиняют в краже крупной суммы с банковского счета

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В Пензе 18-летнему горожанину грозит суд за кражу крупной суммы с банковского счета приятеля. Ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как установило следствие, 15 марта 2019 года обвиняемый, на тот момент 17-летний, был в квартире на Кронштадтской улице, которую раньше снимал его товарищ. Там молодой человек нашел банковскую карту.

Решив воспользоваться случаем, юный горожанин подобрал ПИН-код и стал пользоваться картой как собственной.

В течение нескольких дней деньги были потрачены на продукты питания, одежду, билет на поезд. Кроме того, юноша снимал наличные и делал переводы.

Когда в дело вмешались правоохранители, друг обвиняемого не досчитался 59 000 рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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Гость||

Да ладно, подобрал он пин код. Он его либо знал, или код был где то записан

Гость||

Украл, выпил, в тюрьму! Тенденция, однако!

Гость||

Чет не статья, а сказка какая то. Один проегал карту, даже не заблокировал её, другой нашел, подобрал пин код.

Гость||

Согласен, плохо у журналюг с фантазией...

Гость||

Очень плохо

Имя: Гость
Комментарий:

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