Юного пензенца обвиняют в краже крупной суммы с банковского счета

19.04.2020 | 10:34

В Пензе 18-летнему горожанину грозит суд за кражу крупной суммы с банковского счета приятеля. Ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как установило следствие, 15 марта 2019 года обвиняемый, на тот момент 17-летний, был в квартире на Кронштадтской улице, которую раньше снимал его товарищ. Там молодой человек нашел банковскую карту.

Решив воспользоваться случаем, юный горожанин подобрал ПИН-код и стал пользоваться картой как собственной.

В течение нескольких дней деньги были потрачены на продукты питания, одежду, билет на поезд. Кроме того, юноша снимал наличные и делал переводы.

Когда в дело вмешались правоохранители, друг обвиняемого не досчитался 59 000 рублей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.