Криминал

15-летнего жителя Пензы будут судить за ограбление знакомого

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В Пензе 15-летний юноша предстанет перед судом по обвинению в ограблении. Расследование уголовного дела, возбужденного в его отношении, уже завершено.

«По данным следствия, вечером 4 января 2020 года обвиняемый 2004 года рождения в компании сверстников находился в одном из торговых центров Пензы. В процессе общения потерпевший по просьбе приятеля дал ему свой сотовый телефон, чтобы тот смог зайти в социальные сети, а сам на некоторое время отошел», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Оставшись наедине с другом, которому одолжили смартфон, юный злоумышленник выхватил из его рук устройство и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 8 тысяч рублей. Похищенное имущество подросток сдал в ломбард.

Известно, что на момент ограбления юноша состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку ранее неоднократно совершал административные правонарушения.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Евгения Воеводина.

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Источник — фото pixabay.com
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С головой проблемы! Срочно изолировать!

Гость||

В коронавирусник его утки таскать.

Гость||

о! Скоро на единичку новая сосулька заедет ! Ждём !

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