15-летнего жителя Пензы будут судить за ограбление знакомого

16.04.2020 | 08:42

В Пензе 15-летний юноша предстанет перед судом по обвинению в ограблении. Расследование уголовного дела, возбужденного в его отношении, уже завершено.

«По данным следствия, вечером 4 января 2020 года обвиняемый 2004 года рождения в компании сверстников находился в одном из торговых центров Пензы. В процессе общения потерпевший по просьбе приятеля дал ему свой сотовый телефон, чтобы тот смог зайти в социальные сети, а сам на некоторое время отошел», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Оставшись наедине с другом, которому одолжили смартфон, юный злоумышленник выхватил из его рук устройство и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 8 тысяч рублей. Похищенное имущество подросток сдал в ломбард.

Известно, что на момент ограбления юноша состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку ранее неоднократно совершал административные правонарушения.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Евгения Воеводина.