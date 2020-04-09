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Криминал

Ранее судимый пензенец не мог найти работу и взялся за старое

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Как минимум в трех кражах имущества пензенцев признался молодой человек. Надеясь на легкий заработок, 22-летний житель областного центра начал совершать преступления. Впрочем, для него это было привычное занятие.

«Спилил ножовкой по металлу трос-противоугонку и положил рядом, взял велосипед, выкатил из подъезда и уехал», - рассказал подозреваемый.

Он уже был судим за грабеж, из-за этого не мог найти работу и попался после очередного нарушения закона.

«В полицию с заявлением о преступлении обратилась жительница города Пензы 1985 года рождения. Девушка рассказала, что неизвестный молодой человек открыто похитил принадлежащий ее сыну скоростной велосипед и скрылся в неизвестном направлении.

Велосипед находился на лестничной площадке многоквартирного жилого дома на улице Онежской в городе Пензе, был пристегнут тросом к трубе. Ущерб от преступных действий неизвестного составил сумму в размере 10 000 рублей», - сообщила дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Ольга Жогалева.

Найти подозреваемого удалось быстро. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В скором времени молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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Гость|09.04.2020 18:45|

Скоро повсеместно.

Гость|09.04.2020 18:52|

Говорили ему, что в России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды!

Гость|09.04.2020 19:09|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Ну не идиоты,4 года сидки за велосипеды.Да дайте ему элементарно возможность работать и зарабатывать.И он станет человеком и вернёт этот ущерб за два месяца.99% из обычных людей идут на кражи, так как элементарно загнаны в угол этим государством,защищающим до последнего тех,кто ворует миллиардами,у таких же простых голодранцев.

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