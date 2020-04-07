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Криминал | Житель ул. Докучаева зарезал гостя, не желавшего уходить домой

07.04.2020|08:27
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В Пензе расследуют убийство 49-летнего жителя улицы Докучаева. Виновным в совершении преступления считают его 47-летнего соседа.

По данным следствия, днем 2 апреля потерпевший пришел в гости к предполагаемому злоумышленнику и его сожительнице. До вечера они употребляли спиртные напитки.

«Около 22:00 обвиняемый предложил гостю пойти домой, однако последний отказался. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, отчего тот упал на пол, а затем - один удар ножом в область живота», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Предполагаемого преступника задержали и заключили под стражу. Обвинение уже предъявлено.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - резюмировала Евгения Воеводина.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.04.2020 08:33|

УЖОС!!!

Гость|07.04.2020 08:34|

при этом незаконном режиме "самоизоляции" скоро убийств будет больше, чем умирает от короновируса.

Вернее их уже больше! Умер-то у нас только один, и тот от сердечка

Гость|07.04.2020 08:34|

Отправил его в вечную изоляцию .

Гость|07.04.2020 08:36|

Изолируемый обнулил гостя . Вот до чего доводит не соблюдение самоизоляции .

Гость|07.04.2020 08:38|

В церкву не ходили и пить начали.

Гость|07.04.2020 08:39|

Граф Нулин в бешенстве катался

А Лидин Лера, хитрый их сосед,

Тихонько в варежку смеялся..

Пушкин

Гость|07.04.2020 09:27|

На улице Докучаева гость докучал, докучал, да и додокучался.

Имя: Гость
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