07.04.2020 | 08:27

В Пензе расследуют убийство 49-летнего жителя улицы Докучаева. Виновным в совершении преступления считают его 47-летнего соседа.

По данным следствия, днем 2 апреля потерпевший пришел в гости к предполагаемому злоумышленнику и его сожительнице. До вечера они употребляли спиртные напитки.

«Около 22:00 обвиняемый предложил гостю пойти домой, однако последний отказался. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, отчего тот упал на пол, а затем - один удар ножом в область живота», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Мужчину госпитализировали, но в больнице он скончался. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Предполагаемого преступника задержали и заключили под стражу. Обвинение уже предъявлено.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - резюмировала Евгения Воеводина.

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