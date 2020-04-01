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Криминал | Сельчанин признался, что украл и выпил около 20 литров самогона

01.04.2020|10:31
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42-летнего жителя села Пиксанкино Шемышейского района обвиняют в краже спиртного.

По данным следствия, вечером в середине февраля мужчина забрался через окно в дом односельчанина, который в тот момент лежал в больнице.

Покидая чужое жилище, злоумышленник прихватил с собой пять пятилитровых емкостей с самогоном, бутылку водки, шампанское и банку икры на общую сумму 1 890 рублей.

Правоохранителям мужчина потом объяснил, что забрался в чужой дом по наводке приятеля, с которым за два-три дня и выпил около 20 литров похищенного самогона. Шампанское же он подарил односельчанке.

«При обыске у него в доме изъята одна емкость с самогоном. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|01.04.2020 10:52|

К самоизоляции готовился

Гость|01.04.2020 10:53|

penzainform.ru писал(a):

Покидая чужое жилище, злоумышленник прихватил с собой пять пятилитровых емкостей с самогоном, бутылку водки, шампанское и банку икры на общую сумму 1 890 рублей.
Красиво жить не запретишь.

Уголовное дело заводить не будут.

Гость|01.04.2020 10:53|

Дезинфекция в условиях пандемии, абсолютно здравый и ответственный поступок.

Гость|01.04.2020 11:00|

как рассчитали стоимость самогона?

Имя: Гость
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