01.04.2020 | 10:31

42-летнего жителя села Пиксанкино Шемышейского района обвиняют в краже спиртного.

По данным следствия, вечером в середине февраля мужчина забрался через окно в дом односельчанина, который в тот момент лежал в больнице.

Покидая чужое жилище, злоумышленник прихватил с собой пять пятилитровых емкостей с самогоном, бутылку водки, шампанское и банку икры на общую сумму 1 890 рублей.

Правоохранителям мужчина потом объяснил, что забрался в чужой дом по наводке приятеля, с которым за два-три дня и выпил около 20 литров похищенного самогона. Шампанское же он подарил односельчанке.

«При обыске у него в доме изъята одна емкость с самогоном. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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