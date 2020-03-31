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Криминал | Жительница р. п. Лунино подговорила сына снять деньги с чужой карты

31.03.2020|08:06
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о краже денег с банковского счета. В совершении преступления подозревают 49-летнюю жительницу р. п. Лунино и ее 15-летнего сына.

По данным следствия, днем 15 января подросток, возвращавшийся из школы домой, нашел у одного из местных кафе кошелек. Он забрал его и рассказал о случившемся матери.

«У женщины возник умысел на хищение денежных средств, находящихся в кошельке, а также с банковской карты «МИР Классическая», выпущенной ПАО «Сбербанк», на которой был указан ПИН-код», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Женщина отправила сына к банкомату, чтобы он проверил, есть ли на карте деньги, и снял их. Подросток не умел пользоваться терминалом, поэтому попросил о помощи друга. Приятель обналичил 140 тыс. руб. и передал их подозреваемому, а тот - матери. Сообщники разделили деньги и потратили.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Евгения Воеводина.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.03.2020 08:19|

Мама сиделая?

Гость|31.03.2020 09:04|

и ещё манту намочить

Гость|31.03.2020 09:13|

А есть и такие мамки, кто набрала долгов, а отдавать не спешит, скрылась в закате, нашедши лоха, сменила свою фамилию на лошиную, родила, и типа я не я и лошадь не моя. От такой осинки пожалуй будут вам апельсинки...

Имя: Гость
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