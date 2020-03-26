26.03.2020 | 13:58

В Пензе перед судом предстанут 25-летний житель Московской области и его 28-летний приятель из Колышлейского района. Молодых мужчин обвиняют в краже спортивных товаров.

Как установило следствие, от действий друзей пострадали магазины «Спортмастер» в торговых центрах «Коллаж» и «Сан и Март», а также Adidas - в «Суворовском». В декабре 2019 года мужчины разработали схему похищения вещей и удачно претворяли ее в жизнь.

«Один из обвиняемых подбирал в торговых центрах подходящий товар, а другой соучастник проносил в торговые залы заранее изготовленные фольгированные пакеты, предназначенные для выноса его через рамки противокражной сигнализации. Незаметно для сотрудников обвиняемые складывали вещи в такие пакеты и выносили из магазинов», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После визитов злоумышленников продавцы не досчитались товаров на 40 937,46 руб.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный суд Пензы.