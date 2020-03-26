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Криминал | В Пензе любители спортивных товаров разработали схему их похищения

26.03.2020|13:58
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В Пензе перед судом предстанут 25-летний житель Московской области и его 28-летний приятель из Колышлейского района. Молодых мужчин обвиняют в краже спортивных товаров.

Как установило следствие, от действий друзей пострадали магазины «Спортмастер» в торговых центрах «Коллаж» и «Сан и Март», а также Adidas - в «Суворовском». В декабре 2019 года мужчины разработали схему похищения вещей и удачно претворяли ее в жизнь.

«Один из обвиняемых подбирал в торговых центрах подходящий товар, а другой соучастник проносил в торговые залы заранее изготовленные фольгированные пакеты, предназначенные для выноса его через рамки противокражной сигнализации. Незаметно для сотрудников обвиняемые складывали вещи в такие пакеты и выносили из магазинов», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После визитов злоумышленников продавцы не досчитались товаров на 40 937,46 руб.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный суд Пензы.

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Гость|26.03.2020 14:08|

Антибиотик был прав...

Гость|26.03.2020 14:13|

А я один раз в примерочной в адидасе чуть не забеременела.

Гость|26.03.2020 14:23|

У тебя мама за тебя забеременела в своё время так что не переживай спроси у неё где на тебя забеременела.. Может быть поможет

Имя: Гость
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