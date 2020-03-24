24.03.2020 | 11:02

В Каменке 33-летний уроженец Тольятти придумал душещипательную историю о больном друге, чтобы выманить у местной жительницы деньги.

Как установили следствие и суд, в октябре 2019 года аферист встретил на улице Чернышевского женщину. Познакомившись с ней, он рассказал, что его друг попал в ДТП, лежит в местной больнице и нуждается в срочной операции стоимостью 300 000 рублей.

Мужчина якобы готов помочь попавшему в беду товарищу, но не может перевести деньги на свой счет в банке, так как у него нет с собой документов.

«Мошенник попросил женщину воспользоваться ее банковским счетом для перевода денег, а также одолжить ему часть денежных средств для оплаты операции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Чтобы вызвать у сердобольной знакомой еще больше сочувствия и жалости, аферист добавил, что если хирургическое вмешательство не проведут, то друга отключат от аппарата искусственного дыхания и он умрет.

В итоге жертва поверила злоумышленнику. Горожанка призналась, что у нее на счету лежит 100 000 рублей и она готова их снять и передать для оплаты операции.

«После этого мужчина для убедительности и правдоподобности своих слов инсценировал телефонный разговор якобы с лечащим врачом своего друга, в ходе которого попросил не отключать того от аппарата, так как нашел человека, которые поможет с деньгами и предоставит свой банковский счет для перечисления денег», - добавила Светлана Артамонова.

Попав в банк, горожанка сняла со своего счета 101 500 рублей и отдала мошеннику. После этого он ушел.

На суде злоумышленник признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Служители Фемиды приговорили его к полутора годам лишения свободы условно.