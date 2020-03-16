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Криминал | В Заречном вопрос о деньгах во время застолья привел к поножовщине

16.03.2020|15:04
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В Заречном застолье в квартире на проспекте Мира закончилось поножовщиной. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Фигурантом стал 51-летний зареченец. Вечером 3 марта он пил алкоголь на лестничной клетке. Уединение горожанина нарушили вышедшие из лифта двое незнакомцев. Один из них пригласил мужчину в гости. Тот согласился.

Однако совместное времяпрепровождение не заладилось.

«Со слов злоумышленника, новые знакомые начали интересоваться, имеются ли у него дома и при себе денежные средства. В ходе ссоры один из них нанес обвиняемому удар по голове табуретом. В ответ мужчина схватил нож и ударил им не менее двух раз по телу обидчика. Тем же ножом он причинил второму потерпевшему множественные колото-резаные ранения груди, от которых тот скончался», - рассказала старший помощник руководителя регионального СК РФ Евгения Воеводина.

Шум услышали соседи и подняли тревогу. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции.

«На лестничной площадке седьмого этажа они обнаружили мужчину 1989 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями. Его госпитализировали. В квартире сотрудники обнаружили труп гражданина 1990 года рождения», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, закрепляется доказательственная база. Также будут проведены судебные экспертизы.

Источник — фото 1 penza.sledcom.ru, фото 2, 3, 4 пресс-службы регионального УМВД России
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Гость|16.03.2020 15:26|

Порешил чёрных риэлторов!

Гость|16.03.2020 15:31|

Так это нормально.Как обычно.

Гость|16.03.2020 15:39|

Срочно заварить ворота и с вертолета сбрасывать сливовое варенье

Гость|16.03.2020 15:43|

Надо меньше пить.

Гость|16.03.2020 15:48|

Если ты пьешь с ворами, Опасайся за свой кошелек(С)

Гость|16.03.2020 16:02|

Какие прекрасные добродушные люди окружают нас.Кстати,их все больше судя по новостям...

Гость|16.03.2020 16:08|

Гость писал(a):

.Кстати,их все больше судя по новостям...
Подрастает поколение..

Гость|16.03.2020 16:10|

ВОТ И ПРОСЛАВИЛСЯ ЗАРЕЧНЫЙ В КОТОРЫЙ РАЗ!ОГРАДИТЕ НАС ОТ ИХ ПОСЕЩЕНИЙ.

Гость|16.03.2020 16:15|

Мечтаю переехать в Пензу на ПМЖ,в Заречном я просто выживаю,на улицу почти не хожу,к подъезду обычно заказываю такси на работу и с работы тоже на такси.Зарик весь завален трупами и шприцами.Осталось найти желающих на обмен Заречный -пенза,но желающих нет,все бояться,говорят лучше жить в глухой деревне чем в Заречном!

Гость|16.03.2020 16:27|

Опять Заречный!? Открыть врата и мы наведём там порядок за 6 месяцев жители будут ходить по городу не опасаясь не бешеных лисиц,ветеранов ВОВ жечь небудут, проститутки закроют свой бизнес, шакалы исчезнут как синий одним словом будет порядок,нужно только открыть врата! МУСА

Гость|16.03.2020 16:29|

Велика буртассия))

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