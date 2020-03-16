16.03.2020 | 15:04

В Заречном застолье в квартире на проспекте Мира закончилось поножовщиной. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Фигурантом стал 51-летний зареченец. Вечером 3 марта он пил алкоголь на лестничной клетке. Уединение горожанина нарушили вышедшие из лифта двое незнакомцев. Один из них пригласил мужчину в гости. Тот согласился.

Однако совместное времяпрепровождение не заладилось.

«Со слов злоумышленника, новые знакомые начали интересоваться, имеются ли у него дома и при себе денежные средства. В ходе ссоры один из них нанес обвиняемому удар по голове табуретом. В ответ мужчина схватил нож и ударил им не менее двух раз по телу обидчика. Тем же ножом он причинил второму потерпевшему множественные колото-резаные ранения груди, от которых тот скончался», - рассказала старший помощник руководителя регионального СК РФ Евгения Воеводина.

Шум услышали соседи и подняли тревогу. На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции.

«На лестничной площадке седьмого этажа они обнаружили мужчину 1989 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями. Его госпитализировали. В квартире сотрудники обнаружили труп гражданина 1990 года рождения», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, закрепляется доказательственная база. Также будут проведены судебные экспертизы.