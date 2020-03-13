Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|16:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  81.65  |  $  73.51

Криминал | Пензячку подозревают в хищении более 600 тысяч рублей у жителей Коми

13.03.2020|15:34
Печать

31-летняя жительница Пензы подозревается в краже с банковской карты и мошенничестве. Ее жертвами стали двое жителей Республики Коми, один из которых живет в Ухте, другой - в Печоре.

Оба потерпевших разместили в интернете объявления о сдаче недвижимости, указав телефоны для связи. Пензячка под видом потенциальной квартиросъемщицы обманным путем завладевала сбережениями, которые находились на банковских картах заявителей. В общей сложности потерпевшие лишились более 600 тысяч рублей.

Сотрудники республиканского и городских управлений уголовного розыска установили личность подозреваемой и место ее нахождения. В Пензе ее задержали оперативники.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|13.03.2020 15:44|

Можно фото в студию?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте