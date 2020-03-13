31-летняя жительница Пензы подозревается в краже с банковской карты и мошенничестве. Ее жертвами стали двое жителей Республики Коми, один из которых живет в Ухте, другой - в Печоре.
Оба потерпевших разместили в интернете объявления о сдаче недвижимости, указав телефоны для связи. Пензячка под видом потенциальной квартиросъемщицы обманным путем завладевала сбережениями, которые находились на банковских картах заявителей. В общей сложности потерпевшие лишились более 600 тысяч рублей.
Сотрудники республиканского и городских управлений уголовного розыска установили личность подозреваемой и место ее нахождения. В Пензе ее задержали оперативники.
В отношении женщины возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации.
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