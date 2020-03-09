09.03.2020 | 15:20

Мошенничество через трудоустройство. Причем человек, ставший жертвой злоумышленников, в работе не нуждался. Он хотел взять кредит. Нашел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру.

«Незнакомец попросил продиктовать паспортные данные и страховой номер, после чего сообщил, что для получения кредита необходимо заключить с организацией договор о трудоустройстве в должности снабженца-поставщика сроком на 5 лет и заплатить за оформление документов 10 000 рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Получив договор на руки, мужчина увидел, что работодателем выступает микрокредитная компания, тем не менее деньги перечислил по присланным реквизитам. И только когда неизвестные предложили гражданину заплатить 8 720 рублей за временную регистрацию в Москве, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - пояснила Ольга Евдокимова.

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