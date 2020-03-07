07.03.2020 | 11:40

Суд вынес приговор двум молодым жителям Заречного, одному из которых 17 лет, другому - 18. В конце июля - начале августа 2019 года они совершили шесть краж из автомобилей, а также похитили несколько велосипедов.

Выходя по ночам на промысел, парни заранее распределяли роли: младший лез в салон, а старший следил за обстановкой. Примечательно, что они вскрывали лишь машины марки ВАЗ, предпочитая 14-ю модель. Из машин они забирали аудиотехнику, магнитолы, аккумуляторы и даже антибликовые очки.

Кроме того, младший подельник самостоятельно совершил пару автокраж, а также похитил три велосипеда стоимостью от 5 540 до 11 000 рублей. Старший, тоже в одиночку, присвоил чужой двухколесный транспорт ценой 5 540 рублей.

В судебном заседании молодые люди в полном объеме признали вину в совершении всех инкриминируемых им преступлений, однако от дачи показаний отказались. Доказательств, собранных по делу, хватило, чтобы вынести им приговор.

«Обоим осужденным назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% в доход государства из заработной платы условно на 1 год и 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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