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Криминал | Два молодых зареченца обворовывали машины и крали велосипеды

07.03.2020|11:40
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Суд вынес приговор двум молодым жителям Заречного, одному из которых 17 лет, другому - 18. В конце июля - начале августа 2019 года они совершили шесть краж из автомобилей, а также похитили несколько велосипедов.

Выходя по ночам на промысел, парни заранее распределяли роли: младший лез в салон, а старший следил за обстановкой. Примечательно, что они вскрывали лишь машины марки ВАЗ, предпочитая 14-ю модель. Из машин они забирали аудиотехнику, магнитолы, аккумуляторы и даже антибликовые очки.

Кроме того, младший подельник самостоятельно совершил пару автокраж, а также похитил три велосипеда стоимостью от 5 540 до 11 000 рублей. Старший, тоже в одиночку, присвоил чужой двухколесный транспорт ценой 5 540 рублей.

В судебном заседании молодые люди в полном объеме признали вину в совершении всех инкриминируемых им преступлений, однако от дачи показаний отказались. Доказательств, собранных по делу, хватило, чтобы вынести им приговор.

«Обоим осужденным назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% в доход государства из заработной платы условно на 1 год и 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость|07.03.2020 11:53|

Ну сколько уж можно будет ли закрыт этот город дибилов?

Гость|07.03.2020 12:01|

Шакалы зареченские.

Гость|07.03.2020 12:11|

Это как раз пенза- город дибилов, рассадник криминала!

У вас таких отморозков в каждом районе полно

Так что молчите лучше, рты заварите!

Гость|07.03.2020 12:15|

Но как ни странно - такие новости все про Заречный. Культурные люди.

Гость|07.03.2020 12:31|

07.03.2020 12:11|

Это как раз пенза- город дибилов, рассадник криминала!

У вас таких отморозков в каждом районе полно

Так что молчите лучше, рты заварите!

Ты чо буробишь?! Заварят ворота будешь на этих велосипедах кататься. Не ссорься с Пензенскими пацанами.

Гость|07.03.2020 12:53|

Каждый раз активизируется дебил-заречнофоб, требующий заварить ворота)). Девка чтоли из Заречного не дала, бедный?)

Гость|07.03.2020 12:58|

Гость писал(a):

Гость|07.03.2020 12:53|

Каждый раз активизируется дебил-заречнофоб, требующий заварить ворота)). Девка чтоли из Заречного не дала, бедный?)

девки из заречного вообще безотказные! там же местные подобия мужчин только на лосих и лисиц кидаются

Гость|07.03.2020 12:59|

А что не сажают? Ждут более тяжких преступлений? Дождутся .

Гость|07.03.2020 13:02|

Гость писал(a):

Гость|07.03.2020 12:59|

А что не сажают? Ждут более тяжких преступлений? Дождутся .

они и так в заречном живут, куда еще хуже наказание

Гость|07.03.2020 13:35|

Руки отрубить

Гость|07.03.2020 14:10|

И ноги отрубить.

Гость|07.03.2020 14:17|

Гость писал(a):

Шакалы зареченские.
Селикса рулит.

Гость|07.03.2020 14:33|

Гость писал(a):

Гость|07.03.2020 14:10|

И ноги отрубить.

и по паху еще садануть с разбега!

Гость|07.03.2020 15:16|

Гость писал(a):

Девка чтоли из Заречного не дала, бедный?)
Ты таких знаешь?

Имя: Гость
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