Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Криминал | Молодая сельчанка хотела незаконно получить права, но лишилась денег

29.02.2020|13:48
Печать

Жительницу Сосновоборского района подвело желание обзавестись водительскими правами, не прикладывая усилий ни к усвоению теории, ни к выработке практических навыков вождения.

18-летняя сельчанка поступила просто: нашла в интернете объявление некоего пользователя о том, что он помогает сдать экзамены в МРЭО ГИБДД и получить удостоверение. При этом участие аттестуемого вообще не обязательно.

Такой простой способ приобрести права показался девушке очень привлекательным. Она связалась с подателем объявления, заказала услугу и перечислила на счет банковской карты 17 500 рублей. Сразу после этого пользователь внес ее в черный список.

Девушка обратилась в полицию. По ее словам, она знала о том, что таким образом могут действовать аферисты, однако стремление без хлопот получить заветный документ пересилило осторожность.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На подобную удочку попалась и 19-летняя жительница Бессоновского района. Она разместила в Сети объявление о поиске желающего написать за нее дипломную работу за 6 000 рублей. Ей позвонила девушка, якобы согласная взяться за труд, и попросила предоплату - 3 000 рублей. Сразу после получения денег она перестала выходить на связь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|29.02.2020 14:06|

Вы в каком жанре пишете? Сельчанка- вариант разговорной речи.

Гость|29.02.2020 14:22|

из-за таких люди на дорогах и гибнут((((((((

Гость|29.02.2020 14:57|

а её тоже надо привлечь к ответственности, по той же самой статье

Гость|29.02.2020 15:12|

penzainform.ru писал(a):

сельчанка хотела незаконно получить права, но лишилась денег
А может быть это была пастушка? А права она хотела купить, чтобы забеременеть? Тут один (или одна) сколько уже пытается и никак. А почему? А потому что прав не имеет! А вам всё хиханьки да хаханьки.

Гость|29.02.2020 15:24|

СЕЛЬЧАНКА - по колено в говне,юбка с разрезом и корову доит с хвостом облезлым...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте