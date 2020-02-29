29.02.2020 | 13:48

Жительницу Сосновоборского района подвело желание обзавестись водительскими правами, не прикладывая усилий ни к усвоению теории, ни к выработке практических навыков вождения.

18-летняя сельчанка поступила просто: нашла в интернете объявление некоего пользователя о том, что он помогает сдать экзамены в МРЭО ГИБДД и получить удостоверение. При этом участие аттестуемого вообще не обязательно.

Такой простой способ приобрести права показался девушке очень привлекательным. Она связалась с подателем объявления, заказала услугу и перечислила на счет банковской карты 17 500 рублей. Сразу после этого пользователь внес ее в черный список.

Девушка обратилась в полицию. По ее словам, она знала о том, что таким образом могут действовать аферисты, однако стремление без хлопот получить заветный документ пересилило осторожность.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На подобную удочку попалась и 19-летняя жительница Бессоновского района. Она разместила в Сети объявление о поиске желающего написать за нее дипломную работу за 6 000 рублей. Ей позвонила девушка, якобы согласная взяться за труд, и попросила предоплату - 3 000 рублей. Сразу после получения денег она перестала выходить на связь.

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