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Криминал | В Кузнецком районе браконьеры застрелили беременную лосиху

26.12.2019|15:47
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Вопиющий случай браконьерства выявили сотрудники охотуправления регионального минлесхоза. В Кузнецком районе убита беременная лосиха. Ее безжалостно застрелили без разрешительных документов в угодьях общего пользования.

«По следам обозначили примерный круг нарушителей, которые совершили данное преступление. В настоящее время проводятся следственные мероприятия в отношении этих граждан. Изъята техника, оружие», - рассказал заместитель начальника охотуправления Минлесхоза Пензенской области Сергей Климов.

По предварительной версии, к преступной добыче лесного гиганта причастны жители Кузнецкого и Сосновоборского районов. Кто из них стрелял, выяснится в ходе следствия. Виновный может попасть на скамью подсудимых.

Уголовная статья за такие действия предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме того, браконьерам придется возместить ущерб, нанесенный природному фонду, - 400 тысяч рублей.

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Гость|26.12.2019 18:55|

так им и надо, правда вряд ли их посадят и заставят выплатить штраф, как всегда отмажут

Имя: Гость
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