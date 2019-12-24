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Криминал | Отец двоих детей устроил пьяное ДТП в Никольском районе

24.12.2019|09:50
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В Никольском районном суде вынесен приговор местному жителю, который, будучи лишенным водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, сел за руль в нетрезвом виде и устроил ДТП.

Согласно материалам дела, летом 2018 года мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ: оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили управлять транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Правда, ограничением он пренебрег.

«1 октября 2019 года, примерно в 10:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел в припаркованный автомобиль марки ВАЗ-21074, после чего, повернув ключ в замке зажигания, запустил двигатель автомобиля и начал движение», - сообщается на сайте Никольского районного суда.

На дороге, ведущей из рабочего поселка Сура в село Ильмино, мужчина не выбрал безопасную скорость и съехал в правый кювет. Машина перевернулась.

К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 61 УК РФ. Гражданин признал вину и раскаялся. К смягчающим обстоятельствам также отнесли наличие у него двоих малолетних детей.

В результате ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, ему на два года запрещено управлять транспортными средствами.

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Гость|24.12.2019 11:20|

А что угона не было или это за всё?

Имя: Гость
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