24.12.2019 | 09:50

В Никольском районном суде вынесен приговор местному жителю, который, будучи лишенным водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, сел за руль в нетрезвом виде и устроил ДТП.

Согласно материалам дела, летом 2018 года мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ: оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили управлять транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Правда, ограничением он пренебрег.

«1 октября 2019 года, примерно в 10:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел в припаркованный автомобиль марки ВАЗ-21074, после чего, повернув ключ в замке зажигания, запустил двигатель автомобиля и начал движение», - сообщается на сайте Никольского районного суда.

На дороге, ведущей из рабочего поселка Сура в село Ильмино, мужчина не выбрал безопасную скорость и съехал в правый кювет. Машина перевернулась.

К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 61 УК РФ. Гражданин признал вину и раскаялся. К смягчающим обстоятельствам также отнесли наличие у него двоих малолетних детей.

В результате ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, ему на два года запрещено управлять транспортными средствами.