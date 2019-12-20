20.12.2019 | 16:27

Сотрудница аптеки стала жертвой мошенников. На рабочий стационарный телефон ей поступил звонок от неизвестной собеседницы, которая настояла на том, чтобы женщина оплатила некий товар. Звонившая была очень убедительна.

«Спросили конкретно по работе - такие нюансы, которые знают только работники. Ну и сказали, что привезут рекламные щиты и так далее, оборудование какое-то, заставили меня писать, держали на трубке телефона», - сообщила потерпевшая.

В результате этих переговоров сотрудница аптеки положила через терминал на указанный номер 9 500 рублей, принадлежащих организации.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками управления уголовного розысками УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Ею оказалась жительница города Самары, 1988 года рождения», - пояснила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Эльвира Малахова.

Злоумышленница призналась в совершении преступления и раскаялась в содеянном. Полученные деньги она потратила. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.