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Криминал | Кузнечанка лишилась жизни из-за отказа одолжить денег

20.12.2019|15:31
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В Кузнецке завершено расследование преступлений, в которых обвиняют местного жителя.

По данным следствия, 1 октября 34-летний мужчина и его сожительница гостили у знакомой в квартире на улице Тухачевского. Во время застолья гость попросил у хозяйки денег в долг, чтобы погасить часть кредитов.

Женщина отказала. Кузнечанин настаивал, разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и три раза ударил им хозяйку жилища.

В этот момент с балкона в комнату вошла сожительница обвиняемого. Увидев лежащее в крови тело подруги, она подняла крик. Мужчина ранил ее тем же ножом, а потом еще трижды обрушил кулак ей на голову.

35-летняя женщина была госпитализирована. Ее 51-летняя приятельница, отказавшая гостю в ссуде, скончалась на месте преступления.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Источник — фото pixabay.com
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