18.12.2019 | 12:20

31-летний житель Каменки предстанет перед судом за насилие по отношению к полицейскому, неопасное для жизни и здоровья.

Инцидент произошел ночью 3 ноября. Мужчина ехал по Каменке на своем ВАЗе девяносто девятой модели, причем на переднем пассажирском сиденье разместились сразу два человека.

На улице Центральной машину остановил инспектор ДПС. Страж порядка невооруженным глазом увидел, что водитель пьян, и потребовал, чтобы он вышел. Однако тот категорически отказался покинуть автомобиль, стоявший с работающим мотором.

Инспектор наклонился, чтобы выдернуть ключи из замка зажигания и не дать нарушителю возможности уехать. В этот момент водитель трижды ударил его по протянутой руке.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.