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Криминал | В Каменке пьяный водитель отказался покинуть машину и ударил полицейского

18.12.2019|12:20
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31-летний житель Каменки предстанет перед судом за насилие по отношению к полицейскому, неопасное для жизни и здоровья.

Инцидент произошел ночью 3 ноября. Мужчина ехал по Каменке на своем ВАЗе девяносто девятой модели, причем на переднем пассажирском сиденье разместились сразу два человека.

На улице Центральной машину остановил инспектор ДПС. Страж порядка невооруженным глазом увидел, что водитель пьян, и потребовал, чтобы он вышел. Однако тот категорически отказался покинуть автомобиль, стоявший с работающим мотором.

Инспектор наклонился, чтобы выдернуть ключи из замка зажигания и не дать нарушителю возможности уехать. В этот момент водитель трижды ударил его по протянутой руке.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

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Гость|18.12.2019 12:34|

Отвазелинить надо было

Гость|18.12.2019 13:08|

Машину в утиль, водятла и пассажиров на уборку города от мусора...

Гость|18.12.2019 13:19|

Ну вот же они - ДеПСы! А вы всё исстрадались - куда пропали? куда пропали?... В Каменке они.

Гость|18.12.2019 13:21|

Гость писал(a):

Ну вот же они - ДеПСы!
Так это одного взяли, а сколько таких ездит безнаказанно?

Гость|18.12.2019 13:52|

Хватаешь пушку и по колесам, а не понял так и в лоб.

Гость|18.12.2019 14:29|

Гость писал(a):

Так это одного взяли, а сколько таких ездит безнаказанно?
Главное, что они существуют!

А то мы уже начали подозревать, что ГИБДД, такой же миф как и Иегова. Уже решили внести предложение построить храм ГИБДД. Крестные ходы проводить и молебны.

Гость|18.12.2019 14:33|

Гость писал(a):

ГИБДД, такой же миф как и Иегова.
Пока только как редкий вид в Красную Книгу занести :)

Гость|18.12.2019 14:49|

А глаз у инспектора гибдд мог быть вооруженным ?

Имя: Гость
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