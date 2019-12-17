17.12.2019 | 10:19

Пензенские следователи устанавливают подробности создания двух организаций через подставных лиц. Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального управления следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области. Его главным фигурантом стал адвокат.

По данным следствия, в апреле 2019 года юрист предложил знакомому за деньги фиктивно возглавить создаваемое им общество с ограниченной ответственностью. При этом он не должен был в реальности руководить организацией.

Знакомый согласился, адвокат изготовил документы и зарегистрировал юридическое лицо. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

В мае подозреваемый аналогичным образом создал еще одну фирму, генеральным директором которой стал тот же знакомый. А в июне в ЕГРЮЛ были внесены сведения об увеличении доли руководителя в уставном капитале данного ООО с 50 до 100 процентов.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила заместитель руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Это не первый случай создания организаций через подставных лиц. Так, 36-летний безработный житель Каменки за 20 000 рублей предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Жасмин». А в Кузнецке 58-летний церковный попрошайка стал липовым учредителем и генеральным директором ООО «ПромСтройСнаб».