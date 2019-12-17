Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 дек 2019|11:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  69.91  |  $  62.75

Криминал | В Пензе адвоката подозревают в создании организаций через подставных лиц

17.12.2019|10:19
Печать

Пензенские следователи устанавливают подробности создания двух организаций через подставных лиц. Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального управления следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области. Его главным фигурантом стал адвокат.

По данным следствия, в апреле 2019 года юрист предложил знакомому за деньги фиктивно возглавить создаваемое им общество с ограниченной ответственностью. При этом он не должен был в реальности руководить организацией.

Знакомый согласился, адвокат изготовил документы и зарегистрировал юридическое лицо. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

В мае подозреваемый аналогичным образом создал еще одну фирму, генеральным директором которой стал тот же знакомый. А в июне в ЕГРЮЛ были внесены сведения об увеличении доли руководителя в уставном капитале данного ООО с 50 до 100 процентов.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила заместитель руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Это не первый случай создания организаций через подставных лиц. Так, 36-летний безработный житель Каменки за 20 000 рублей предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «Жасмин». А в Кузнецке 58-летний церковный попрошайка стал липовым учредителем и генеральным директором ООО «ПромСтройСнаб».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте