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Криминал | Житель Каменки согласился стать подставным хозяином ООО «Жасмин»

20.11.2019|16:45
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36-летнего безработного жителя Каменки подозревают в преступлении - предоставлении документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Установлено, что в мае 2018 года мужчина по объявлению в интернете созвонился с неизвестным человеком и согласился за 20 000 рублей предоставить свои паспортные данные в налоговый орган для регистрации ООО «Жасмин».

ИФНС по Октябрьскому району Пензы провела соответствующую процедуру, однако вскоре нарушение закона вскрылось и обещанных денег номинальный хозяин так и не получил.

«Фактическое руководство деятельностью ООО «Жасмин» житель Каменки никогда не осуществлял и не планировал осуществлять, в связи с чем материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сейчас расследование дела находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры.

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