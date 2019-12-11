11.12.2019 | 15:44

59-летний житель села Нижний Мывал Сосновоборского района получил реальный срок за пьяную езду.

Мужчина не только был лишен водительских прав, но и имел не снятую непогашенную судимость за аналогичное преступление. Однако августовским вечером он вновь сел за руль марки ВАЗ-2115 пьяным.

«Пятнадцатую», имеющую явные повреждения кузова, на дороге из Нижнего Мывала в Сосновоборск остановил сотрудник ГИБДД. Он сделал видеозапись освидетельствования и составил протокол на нетрезвого водителя. Сельчанин не отрицал состояния опьянения.

Однако позже он стал уверять, что спиртное не употреблял и трезвым гнал автомобиль на ремонт. Мужчина признал себя виновным лишь в управлении ВАЗом без права на это.

Тем не менее суд приговорил любителя пьяной езды к 1 году 6 месяцам колонии-поселения и лишил его права водить транспорт на 3 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.