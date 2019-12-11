Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|17:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

Криминал | Сельчанина задержали пьяным за рулем машины с разбитым кузовом

11.12.2019|15:44
Печать

59-летний житель села Нижний Мывал Сосновоборского района получил реальный срок за пьяную езду.

Мужчина не только был лишен водительских прав, но и имел не снятую непогашенную судимость за аналогичное преступление. Однако августовским вечером он вновь сел за руль марки ВАЗ-2115 пьяным.

«Пятнадцатую», имеющую явные повреждения кузова, на дороге из Нижнего Мывала в Сосновоборск остановил сотрудник ГИБДД. Он сделал видеозапись освидетельствования и составил протокол на нетрезвого водителя. Сельчанин не отрицал состояния опьянения.

Однако позже он стал уверять, что спиртное не употреблял и трезвым гнал автомобиль на ремонт. Мужчина признал себя виновным лишь в управлении ВАЗом без права на это.

Тем не менее суд приговорил любителя пьяной езды к 1 году 6 месяцам колонии-поселения и лишил его права водить транспорт на 3 года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|11.12.2019 15:55|

Запретить нужно этот тазокарытный брак, одни беды. Алкаши до дороги добираются.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!