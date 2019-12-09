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Криминал | Пензенец получил посылку с мылом и картоном вместо нужного ему прибора

09.12.2019|17:19
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Не шило на мыло, но тоже бесполезный и недальновидный получился обмен. Точнее, обман. А надеялся мужчина, отправив деньги за товар, получить геодезический инструмент.

«Мне по работе понадобился прибор нивелир. Я решил его купить подешевле, поэтому хотел заказать его в интернете. Когда я забрал посылку, то увидел, что в коробке находится резаный картон и кусок мыла. Никакого нивелира там, конечно же, не было», - рассказал потерпевший.

Пензенец пытался связаться с продавцом, но безрезультатно, тот отвечать перестал. Тогда мужчина написал в полицию. Кстати, подобных обращений в правоохранительные органы только за одни сутки было три.

«По всем фактам мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений. Чтобы избежать подобного обмана, полиция рекомендует обращать внимание на признаки потенциально опасных предложений и использовать для покупки через интернет только проверенные сайты», - пояснила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

А лучше выбирать курьерскую доставку и оплачивать товар при получении посылки.

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Гость|09.12.2019 19:00|

Геодезический инструмент. Страпон ?

Гость|09.12.2019 19:09|

Гей-строитель однако

Гость|09.12.2019 19:10|

Что темнить то ,страпон он и в африке страпон!

Гость|09.12.2019 19:14|

Ни стыда ,ни совести?колись что за инструмент?в интим магазине смелости нехватает купить?знаем мы таких геодезистов!

Гость|09.12.2019 19:24|

Я тоже по инету купил прибор для увеличения члена и цену заплатил хорошую и ждал с нетерпением , а мне прислали увеличительную лупу.

Дмитрий Н. Мотовилов|09.12.2019 19:31|

В 2007-м получил посылку из США. Вместо наградных материалов - картонки. А материалы оказались потом в кабинете известного ректора и на его имя.

Имя: Гость
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