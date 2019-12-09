09.12.2019 | 17:19

Не шило на мыло, но тоже бесполезный и недальновидный получился обмен. Точнее, обман. А надеялся мужчина, отправив деньги за товар, получить геодезический инструмент.

«Мне по работе понадобился прибор нивелир. Я решил его купить подешевле, поэтому хотел заказать его в интернете. Когда я забрал посылку, то увидел, что в коробке находится резаный картон и кусок мыла. Никакого нивелира там, конечно же, не было», - рассказал потерпевший.

Пензенец пытался связаться с продавцом, но безрезультатно, тот отвечать перестал. Тогда мужчина написал в полицию. Кстати, подобных обращений в правоохранительные органы только за одни сутки было три.

«По всем фактам мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступлений. Чтобы избежать подобного обмана, полиция рекомендует обращать внимание на признаки потенциально опасных предложений и использовать для покупки через интернет только проверенные сайты», - пояснила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

А лучше выбирать курьерскую доставку и оплачивать товар при получении посылки.