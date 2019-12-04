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Криминал | В Пензе депутат Законодательного собрания может оказаться за решеткой

04.12.2019|16:40
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На улице Измайлова сотрудники ДПС остановили дорогой внедорожник, за рулем которого находился депутат Законодательного собрания Пензенской области. В отношении слуги народа следственный комитет возбудил уголовное дело. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Парламентария подозревают в приобретении, хранении и использовании поддельного удостоверения сотрудника Генеральной прокуратуры. По версии следствия, фальшивые документы он предъявил инспекторам дорожно-патрульной службы.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки Land Rover. Противоправные действия депутата пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Поддельное удостоверение изъято», - сообщили на сайте следственного комитета.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Если собранная доказательная база позволит предъявить обвинение, то действующему депутату Законодательного собрания грозит лишение свободы (до одного года) или принудительные работы (на тот же срок).

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Гость|04.12.2019 18:40|

Класс

Гость|04.12.2019 18:54|

Следственный комитет "Слона-то и не приметил" - госномера автомобиля Land Rover, за рулем которого в пьяном виде находился депутат В.Вдонин в момент задержания, оказались... подложными!

Гость|04.12.2019 18:58|

Сказки это под амнистию подведут к 9му мая 75 лет победы. Ща, улий погудит и успокоется.

Гость|04.12.2019 19:02|

Заголовок огонь! А по факту максимум условка. Но реально будет штраф. Форумчане, только не пишите про депутатскую неприкосновенность. Это касается только депутатов Госдумы. А нех подделывать, ты всего лишь депутат.

Гость|04.12.2019 19:06|

Гость писал(a):

В.Вдонин в момент задержания, оказались... подложными!
Все всё заметили. За эту шалость он получит административный штраф аж в 2,5 тысячи рублей и лишение ВУ на срок от 0,5 до 1 года плюс к пьянке. И всё.

Вот подложный прокуроский аусвайс это да, это серьёзно.

Гость|04.12.2019 19:08|

А кто-нибудь вообще помнит, чтобы в Великой Буртасии в этом веке хотя бы одно дело, хоть одного "слуги" завершилось посадкой? Нормальной честной посадкой. И - полновесным сроком. Без шоу-бизнесов. Рука Руку моет! А Ворон Ворону глаз не выклюет!

Гость|04.12.2019 19:09|

Гость писал(a):

А по факту максимум условка. Но реально будет штраф.
Так и будет. Ну может ещё стрясут с него несколько лямчиков для порядка.

Перевозбудились прям все на этого 46 летнего мажора))

Лично меня больше всего в этой истории забавляет позиция Лидина.

Гость|04.12.2019 19:15|

Тюрина вроде посадили

Имя: Гость
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