04.12.2019 | 16:40

На улице Измайлова сотрудники ДПС остановили дорогой внедорожник, за рулем которого находился депутат Законодательного собрания Пензенской области. В отношении слуги народа следственный комитет возбудил уголовное дело. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Парламентария подозревают в приобретении, хранении и использовании поддельного удостоверения сотрудника Генеральной прокуратуры. По версии следствия, фальшивые документы он предъявил инспекторам дорожно-патрульной службы.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки Land Rover. Противоправные действия депутата пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Поддельное удостоверение изъято», - сообщили на сайте следственного комитета.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Если собранная доказательная база позволит предъявить обвинение, то действующему депутату Законодательного собрания грозит лишение свободы (до одного года) или принудительные работы (на тот же срок).