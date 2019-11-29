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Криминал | В Городище мастеру вынесли приговор за смертельную травму электромонтера

29.11.2019|15:47
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Суд вынес приговор мастеру производственного участка ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие», признав его виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Несчастный случай на производстве произошел 29 июня 2019 года. Мастер не обеспечил соблюдения техники безопасности при ремонте воздушной линии, расположенной на бетонной опоре, погиб электромонтер. Мужчину ударило током, он упал с высоты и получил комбинированную травму головы, груди, позвоночника, таза и поражение техническим электричеством.

В судебном заседании было установлено, что мастер, на котором лежали обязанности по соблюдению правил техники безопасности, не обеспечил этого.

Мастер полностью признал свою вину. Одним из смягчающих обстоятельств стал его пенсионный возраст. В итоге он приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с полуторагодовым испытательным сроком.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.

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