Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|18:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.23

Криминал | В деревне Васильевке друзья избили пенсионера и бросили тело в яму

28.11.2019|16:52
Печать

Один из ударов оказался смертельным. Драка случилась в деревне Васильевка. Там за столом собрались три товарища. Один из них начал оскорблять хозяина, тот ударил его. Затем к нему присоединился и другой участник застолья.

«У него где бровь, со рта, с носа, с ушей - везде текла кровь, и текла на палас, все в крови. А потом он говорит: «Пускай лежит, утром отнесем». Мы допили, он потом меня еще послал, я взял», - рассказал мужчина.

То, что избили товарища до смерти, друзья поняли только утром, когда обнаружили его бездыханное тело.

«Они вытащили потерпевшего из дома и бросили в яму на территории домовладения, около сарая, присыпав землей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Полицейские обследовали яму на задворках дома, которая использовалась для хозяйственных нужд, и под слоем земли обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Кстати, погибший старше своего убийцы более чем в два раза. Ему было 63 года, а лишившему его жизни 31.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!