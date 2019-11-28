28.11.2019 | 16:52

Один из ударов оказался смертельным. Драка случилась в деревне Васильевка. Там за столом собрались три товарища. Один из них начал оскорблять хозяина, тот ударил его. Затем к нему присоединился и другой участник застолья.

«У него где бровь, со рта, с носа, с ушей - везде текла кровь, и текла на палас, все в крови. А потом он говорит: «Пускай лежит, утром отнесем». Мы допили, он потом меня еще послал, я взял», - рассказал мужчина.

То, что избили товарища до смерти, друзья поняли только утром, когда обнаружили его бездыханное тело.

«Они вытащили потерпевшего из дома и бросили в яму на территории домовладения, около сарая, присыпав землей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Полицейские обследовали яму на задворках дома, которая использовалась для хозяйственных нужд, и под слоем земли обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Кстати, погибший старше своего убийцы более чем в два раза. Ему было 63 года, а лишившему его жизни 31.