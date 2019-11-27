27.11.2019 | 16:25

Более 100 тысяч рублей отдала жительница Каменки неизвестным. Сделала она это добровольно, хотела помочь попавшим в беду. Молодые люди обратились к ней на улице.

«Товарищ попал в аварию и позвоночник вроде сломал, там и ноги-руки, надо деньги. Нам деньги выслали, а мы не можем получить, у нас паспорта нет», - рассказала, как начиналась история, потерпевшая.

Далее женщине 1938 года рождения предложили снять деньги с ее счета - якобы для того, чтобы освободить его для поступления новых средств. Сердобольная бабушка все сделала, как просили. А когда вернулась в машину к случайным знакомым, перед ней продолжили разыгрывать спектакль.

«Говорит: «Бабка, дай нам уж эти деньги-то, на твой счет же все равно пришлют». Отдала, вышла. Думаю, надо хоть номер машины посмотреть. Зашла за машину, смотрю - номеров нет. И тут догадалась», - отметила жительница Каменки.

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Ее обидчиков быстро нашли.

«Автомашина, в салоне которой находились подозреваемые, была задержана на территории Самарской области. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в ОМВД по Каменскому району. Ими оказались двое жителей Самарской области 1982 и 1987 года рождения», - сообщил начальник ОМВД России по Каменскому району Олег Резанов.

Деньги жительницы Каменки они потратить не успели и вернули их. Несмотря на это, им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.