26.11.2019 | 17:50

В Кузнецке на скамье подсудимых оказался 52-летний гражданин Киргизии. Мужчину обвинили в покушении на дачу взятки инспектору ДПС.

В сентябре 2019 года нетрезвый гость Кузнецкого района двигался на большегрузе Scania по трассе М5 и выехал на полосу встречного движения. Нарушение заметил сотрудник ГИБДД и потребовал у водителя остановиться, однако тот знак проигнорировал.

В итоге инспектор ДПС все же задержал нарушителя и стал составлять в отношении него протоколы об административных правонарушениях.

Осознав, что от наказания не уйти, иностранец предложил правоохранителю отпустить его за вознаграждение в 15 000 рублей. Получив отказ, мужчина решил проявить настойчивость и сунул деньги в бардачок патрульного автомобиля.

Инспектор ДПС предупредил нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки, но водителя это не остановило, деньги он не забрал. В итоге сотрудник ГИБДД сообщил о преступлении в дежурную часть ОМВД России по Кузнецкому району.

Суд приговорил злоумышленника к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

«По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, денежные средства в сумме 15 000 рублей, подлежат конфискации и обращению в доход государства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Кузнецкого районного суда.