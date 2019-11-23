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Криминал | В Пензе два приятеля докатились на чужом ВАЗе до заключения под стражу

23.11.2019|14:12
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В Пензе житель проспекта Строителей, выйдя утром из дома, не обнаружил своего ВАЗ-2115, который он припарковал у подъезда накануне. Автовладелец немедленно заявил в полицию о пропаже «пятнадцатой».

Следственно-оперативная группа вскоре установила подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних пензенцев. Несмотря на молодой возраст, оба уже имеют судимости.

Молодые люди признались, что решили на чужом автомобиле прокатиться по улицам Пензы, а затем направились в магазин, возле которого оставили машину на парковке.

«По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы. Они заключены под стражу. Установлена их причастность к совершению аналогичных преступлений в Пензе», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|23.11.2019 15:16|

В Туркмении машины не запирают,срок от10 лет.

Имя: Гость
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