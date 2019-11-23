23.11.2019 | 14:12

В Пензе житель проспекта Строителей, выйдя утром из дома, не обнаружил своего ВАЗ-2115, который он припарковал у подъезда накануне. Автовладелец немедленно заявил в полицию о пропаже «пятнадцатой».

Следственно-оперативная группа вскоре установила подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних пензенцев. Несмотря на молодой возраст, оба уже имеют судимости.

Молодые люди признались, что решили на чужом автомобиле прокатиться по улицам Пензы, а затем направились в магазин, возле которого оставили машину на парковке.

«По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Угонщикам грозит до 7 лет лишения свободы. Они заключены под стражу. Установлена их причастность к совершению аналогичных преступлений в Пензе», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.