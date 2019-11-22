22.11.2019 | 12:23

Суд вынес приговор 28-летней не работающей жительнице села Засечного Пензенского района, обманувшей 13 человек.

С января по октябрь 2018 года женщина работала руководителем в магазине текстильных изделий. Ее жертвами стали покупатели, взявшие в банке кредит, чтобы приобрести товар в ее торговой точке.

По телефону она сообщила 13 клиентам о возможности досрочно погасить кредит со скидкой. Для этого мошенница предлагала отдать ей наличные деньги, обещая внести их в банк в счет выплаты потребительских кредитов. Таким образом она похитила в общей сложности 359 107 рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что на иждивении у женщины находятся двое малолетних детей. В итоге она приговорена к 5 годам лишения свободы условно с 5-летним испытательным сроком. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.