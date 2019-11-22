Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 ноя 2019|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  63.82

Криминал | В Пензе заведующая магазином выманила у покупателей 359 тыс. руб.

22.11.2019|12:23
Печать

Суд вынес приговор 28-летней не работающей жительнице села Засечного Пензенского района, обманувшей 13 человек.

С января по октябрь 2018 года женщина работала руководителем в магазине текстильных изделий. Ее жертвами стали покупатели, взявшие в банке кредит, чтобы приобрести товар в ее торговой точке.

По телефону она сообщила 13 клиентам о возможности досрочно погасить кредит со скидкой. Для этого мошенница предлагала отдать ей наличные деньги, обещая внести их в банк в счет выплаты потребительских кредитов. Таким образом она похитила в общей сложности 359 107 рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что на иждивении у женщины находятся двое малолетних детей. В итоге она приговорена к 5 годам лишения свободы условно с 5-летним испытательным сроком. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!