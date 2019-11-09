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Криминал | После трагедии на трассе в Каменском районе возбуждено уголовное дело

09.11.2019|15:56
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Преступная халатность сотрудников полиции, возможно, стала причиной трагедии на трассе в Каменском районе. Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть двух и более человек.

«В ходе следствия будут не только детально установлены все обстоятельства произошедших ДТП, но и дана правовая оценка действиям или бездействию членов следственно-оперативной группы, участвовавших в осмотре места происшествия, и иных должностных лиц районного отдела полиции», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В интернете появились кадры записи с видеорегистратора из КамАЗа. На них видно, что все случилось в темноте. Место ДТП не освещалось, и, вероятно, шофер большегруза просто не заметил людей на дороге.

В октябре недалеко от села Калинино произошла авария. Столкнулись две иномарки. Водителя одной увезли в больницу. Мужчина из второй и его супруга в момент оформления ДТП были на трассе вместе с двумя сотрудниками районного отдела полиции.

«Водитель автомобиля КамАЗ допустил наезд на пешеходов, находящихся на проезжей части в процессе оформления материала дорожно-транспортного происшествия, двух сотрудников ОМВД и двух участников столкновения. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте», - пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

Каменских полицейских госпитализировали. Спустя почти две недели 39-летний мужчина скончался в больнице. Девушка, которой всего 22 года, продолжает оставаться под присмотром врачей.

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