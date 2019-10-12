12.10.2019 | 16:10

Всю ночь огни проблесковых маячков спецавтомобилей озаряли участок автодороги Тамбов - Пенза недалеко от села Калинино, Каменского района. Там произошла трагедия.

В 18:30 случилась первая авария.

«Происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cruze и Opel Zafira, в результате которого в медицинское учреждение был госпитализирован один пострадавший», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

В больницу отправили молодого человека - водителя Opel.

В салоне Chevrolet была супружеская пара. Муж с женой, которым не исполнилось и сорока, оставались на месте ДТП, куда для оформления происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Патрульный автомобиль с работающими маячками припарковался на обочине недалеко от столкнувшихся иномарок.

Спустя час и пятнадцать минут произошло страшное: КамАЗ с воронежскими номерами буквально переехал людей, находившихся на дороге.

«Двух сотрудников ОМВД и двух участников столкновения», - уточнил Александр Курчатов.

«Мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Таким образом, под колесами КамАЗа оказались участники первой аварии - супруги из Chevrolet Cruze - и два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району.

За жизни полицейских, 39-летнего мужчины и 22-летней, девушки борются врачи.