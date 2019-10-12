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Происшествия | Врачи борются за жизнь сотрудников ОМВД, попавших под КамАЗ

12.10.2019|16:10
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Всю ночь огни проблесковых маячков спецавтомобилей озаряли участок автодороги Тамбов - Пенза недалеко от села Калинино, Каменского района. Там произошла трагедия.

В 18:30 случилась первая авария.

«Происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cruze и Opel Zafira, в результате которого в медицинское учреждение был госпитализирован один пострадавший», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

В больницу отправили молодого человека - водителя Opel.

В салоне Chevrolet была супружеская пара. Муж с женой, которым не исполнилось и сорока, оставались на месте ДТП, куда для оформления происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Патрульный автомобиль с работающими маячками припарковался на обочине недалеко от столкнувшихся иномарок.

Спустя час и пятнадцать минут произошло страшное: КамАЗ с воронежскими номерами буквально переехал людей, находившихся на дороге.

«Двух сотрудников ОМВД и двух участников столкновения», - уточнил Александр Курчатов.

«Мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Таким образом, под колесами КамАЗа оказались участники первой аварии - супруги из Chevrolet Cruze - и два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району.

За жизни полицейских, 39-летнего мужчины и 22-летней, девушки борются врачи.

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Гость|12.10.2019 18:35|

жесть

Гость|12.10.2019 18:54|

penzainform.ru писал(a):

Патрульный автомобиль с работающими маячками припарковался на обочине недалеко от столкнувшихся иномарок.
Вот чот говорят, что не было никаких маячков и ограждений...

Гость|12.10.2019 19:03|

22-летняя девушка, это моя тётя! ...............

Зовут меня .................14 лет. Пенза

Сотрудника ОМВД и её родственника должны знать!!

Писал раздельно, чтобы не стёрли!

Гость|12.10.2019 19:13|

Гость писал(a):

Зовут меня .................. 14 лет. Пенза

Сотрудника ОМВД и её родственника должны знать!!

Писал раздельно, чтобы не стёрли!

Да клали мы на тебя, мальчонка, большой и толстый...

Гость|12.10.2019 19:14|

100% вина сотрудников полиции.не обезопасили место дтп.тем самым сами попали под грузовик.

Гость|12.10.2019 19:23|

Гость писал(a):

Вот чот говорят, что не было никаких маячков и ограждений...
Все возможно о личной безопасности их не учат.

Гость|12.10.2019 19:23|

Менты не обеспечили безопасность.

Гость|12.10.2019 19:24|

Свою ФИО я написал, чтоб знали, что я

её племянник. Я горжусь, что она работает в полиции. Весь день рыдаю и думаю, что с ней будет... А вам пофиг, быдлу голимому!

Гость|12.10.2019 19:31|

Ну, кому не безразлично: Тётя моя в тяжёлом состоянии, кучу переломов и сотрясение мозга и на искусственном дыхании. Ездил в больницу, мне и дяде разрешили войти. Спрашиваю: "Настя! Ты меня слышишь?" У меня уже был ком в горле и текли слёзы. Она кивнула. Я был рад.

Гость|12.10.2019 19:35|

Я горжусь, что она работает в полиции. Весь день рыдаю и думаю, что с ней будет... А вам пофиг, быдлу голимому!

нет. тоже потрясены случившимся. но и вопросы есть - ПОЧЕМУ так произошло. а тёте - счастливой судьбы, пусть врачи своим мастерством и с помощью нашего человеческого сопереживания ВЫТЯНУТ её из беды. взрослей и мужайся. и учись видеть в людях хорошее - оно есть

Гость|12.10.2019 19:38|

Спасибо!

Гость|12.10.2019 19:44|

Дай бог выкарабкаться девушке и второму сотруднику

Гость|12.10.2019 19:54|

Гость писал(a):

А вам пофиг, быдлу голимому!
А что ты хотел, если для тебя все быдло голимое? Наслушался разговоров ментов про людей, вот и ответка. А тете, все равно как она тебя навострила, и её коллеге - выздоровления

Гость|12.10.2019 20:03|

Гость писал(a):

чтоб знали, что я

её племянник

И чо.

Гость|12.10.2019 20:08|

Гость писал(a):

А вам пофиг, быдлу голимому!
Ага и чо дальше?

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Имя: Гость
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