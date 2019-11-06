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Криминал | В Пензе под видом развлекательных клубов для мужчин действовали бордели

06.11.2019|16:53
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В Пензе правоохранители пресекли деятельность группы, втягивавшей девушек в занятия проституцией.

Установлено, что двое граждан 1981 и 1986 года рождения в 2014 году открыли в Железнодорожном районе развлекательное заведение для мужчин под видом стриптиз-клуба.

Его посетителям предлагали так называемое крейзи-меню с указанием услуг и их стоимости. Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и по прейскуранту (25 тысяч рублей) оплатить ее увольнение из клуба на один рабочий день. Посетителю после расчета выдавали на руки чек.

Клиент с девушкой мог покинуть заведение или воспользоваться «ВИП-комнатами» в самом клубе, которые предназначались для оказания интим-услуг по отдельному тарифу.

Заработанными деньгами 27 тружениц, среди которых была и несовершеннолетняя, делились с организаторами заведения.

Осенью 2017 года сообщники разделили нелегальный бизнес. Младший из них открыл клуб в Ленинском районе, где также под видом стриптиз-клуба организовал бордель. По оперативным данным, клиентами обоих заведений были состоятельные жители области.

«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было задержано около 50 человек, которые допрошены в качестве подозреваемых и свидетелей. По факту организации занятия проституцией и вовлечении в него в том числе несовершеннолетней следственный комитет возбудил уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Следователи провели в заведениях обыск и изъяли журналы черной бухгалтерии, учета посетителей и видеозаписи с камер наблюдения.

«Следователями проводятся следственные действия, в ходе которых выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В апреле в Пензе полицейские и росгвардейцы обнаружили притон по оказанию интимных услуг, работавший под видом массажного салона в частном жилом доме. Попасть в него мог каждый желающий. Его основным организатором стала пензячка 1972 года рождения.

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Гость|06.11.2019 17:04|

Организатор депутат городской думы , Туктаров , пора привлекать его к уголовной ответсвенности., и его команду за такие вещи.

Гость|06.11.2019 17:05|

Да что вы говорите!

Гость|06.11.2019 17:05|

И может кто скажет, что никто из властей не крышевал? Чей не один день работали.

Гость|06.11.2019 17:07|

я там был очень здорово бабы-огонь тока дорого

Гость|06.11.2019 17:08|

Бар - барсук рядом с автовокзалом , там и есть бордел .,

Гость|06.11.2019 17:09|

Депутат и крышевал ...34

Гость|06.11.2019 17:13|

Почитайте телеграмм- канал , всё там написано правильно про всех..,2531

Гость|06.11.2019 17:18|

Какой канал?

Гость|06.11.2019 17:19|

А что в этом плохого? Ну надоела человеку жена, пошел расслабился с умелой женщиной!

Гость|06.11.2019 17:22|

Депутату всё можно, когда крыша высокая .2

Гость|06.11.2019 17:23|

А умелая женщина, ваша дочка.!

Гость|06.11.2019 17:25|

Всех посадить , а имущество в доход государства.

Гость|06.11.2019 17:25|

Гость писал(a):

А что в этом плохого? Ну надоела человеку жена, пошел расслабился с умелой женщиной!
А если жены нет так тем более

Гость|06.11.2019 17:26|

я тоже был

Гость|06.11.2019 17:34|

А что в Пензе есть стриптиз клубы которые не бордели?

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Имя: Гость
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