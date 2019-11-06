В Пензе правоохранители пресекли деятельность группы, втягивавшей девушек в занятия проституцией.
Установлено, что двое граждан 1981 и 1986 года рождения в 2014 году открыли в Железнодорожном районе развлекательное заведение для мужчин под видом стриптиз-клуба.
Его посетителям предлагали так называемое крейзи-меню с указанием услуг и их стоимости. Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и по прейскуранту (25 тысяч рублей) оплатить ее увольнение из клуба на один рабочий день. Посетителю после расчета выдавали на руки чек.
Клиент с девушкой мог покинуть заведение или воспользоваться «ВИП-комнатами» в самом клубе, которые предназначались для оказания интим-услуг по отдельному тарифу.
Заработанными деньгами 27 тружениц, среди которых была и несовершеннолетняя, делились с организаторами заведения.
Осенью 2017 года сообщники разделили нелегальный бизнес. Младший из них открыл клуб в Ленинском районе, где также под видом стриптиз-клуба организовал бордель. По оперативным данным, клиентами обоих заведений были состоятельные жители области.
«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было задержано около 50 человек, которые допрошены в качестве подозреваемых и свидетелей. По факту организации занятия проституцией и вовлечении в него в том числе несовершеннолетней следственный комитет возбудил уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
Следователи провели в заведениях обыск и изъяли журналы черной бухгалтерии, учета посетителей и видеозаписи с камер наблюдения.
«Следователями проводятся следственные действия, в ходе которых выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.
В апреле в Пензе полицейские и росгвардейцы обнаружили притон по оказанию интимных услуг, работавший под видом массажного салона в частном жилом доме. Попасть в него мог каждый желающий. Его основным организатором стала пензячка 1972 года рождения.
Организатор депутат городской думы , Туктаров , пора привлекать его к уголовной ответсвенности., и его команду за такие вещи.