06.11.2019 | 16:53

В Пензе правоохранители пресекли деятельность группы, втягивавшей девушек в занятия проституцией.

Установлено, что двое граждан 1981 и 1986 года рождения в 2014 году открыли в Железнодорожном районе развлекательное заведение для мужчин под видом стриптиз-клуба.

Его посетителям предлагали так называемое крейзи-меню с указанием услуг и их стоимости. Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и по прейскуранту (25 тысяч рублей) оплатить ее увольнение из клуба на один рабочий день. Посетителю после расчета выдавали на руки чек.

Клиент с девушкой мог покинуть заведение или воспользоваться «ВИП-комнатами» в самом клубе, которые предназначались для оказания интим-услуг по отдельному тарифу.

Заработанными деньгами 27 тружениц, среди которых была и несовершеннолетняя, делились с организаторами заведения.

Осенью 2017 года сообщники разделили нелегальный бизнес. Младший из них открыл клуб в Ленинском районе, где также под видом стриптиз-клуба организовал бордель. По оперативным данным, клиентами обоих заведений были состоятельные жители области.

«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было задержано около 50 человек, которые допрошены в качестве подозреваемых и свидетелей. По факту организации занятия проституцией и вовлечении в него в том числе несовершеннолетней следственный комитет возбудил уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Следователи провели в заведениях обыск и изъяли журналы черной бухгалтерии, учета посетителей и видеозаписи с камер наблюдения.

«Следователями проводятся следственные действия, в ходе которых выясняются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В апреле в Пензе полицейские и росгвардейцы обнаружили притон по оказанию интимных услуг, работавший под видом массажного салона в частном жилом доме. Попасть в него мог каждый желающий. Его основным организатором стала пензячка 1972 года рождения.